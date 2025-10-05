Tempo di lettura: 2 minuti foto Facebook pagina ufficiale Dopo le sconfitte esterne di Benevento e Trapani, arriva la prima fra le mura di casa contro i pugliesi del Casarano. Nel primo tempo, è stata una partita equilibrata, in cui sono stati i padroni di casa ad avere più di un’occasione nitida per portarsi in vantaggio. Nella ripresa, l’espulsione di Proia fra le file dei falchetti, attorno all’ora di gioco, ha reso più facile la pratica alla squadra ospite, che guadagna una vittoria importante in vista di un posizionamento playoff. Casertana-Casarano, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Casertana in dieci soccombe col Casarano: i pugliesi vincono al Pinto per 3-0