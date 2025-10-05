Il gioco dei Cucciolini del Giorno è partito. Giocare e ottenere in regalo i morbidi peluche ecologici è facile. Intanto, bisogna tenere a mente due date: oggi e domani. Oggi, per chi se la fosse persa, verrà consegnata assieme al giornale anche la scheda dove incollare i bollini che saranno pubblicati sulle pagine di Monza e Brianza da domani. Ogni giorno sul giornale troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla tessera. Ne basteranno 5, ritagliati in 5 diversi giorni della stessa settimana, per aggiudicarsi uno dei sei simpatici pupazzi in materiale riciclato e “maestri“ di sostenibilità per la gioia dei vostri bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La carica dei Cucciolini. Occhio a tessera e bollini