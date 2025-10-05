La Calabria al voto | sfida tra Occhiuto e Tridico per la presidenza Urne aperte quasi 2 milioni gli aventi diritto

Urne aperte in Calabria dalle 7 alle 23 di oggi, 5 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, 6 ottobre, per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Tre i candidati alla presidenza, ma la sfida è sostanzialmente tra Francesco Occhiuto e Pasquale Tridico. Il primo – governatore uscente nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia – si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato, dopo essere stato indagato per corruzione in un’inchiesta della procura di Catanzaro. È il candidato per il centrodestra sostenuto, oltre che da Fi, da Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, “Sud chiama Nord”, e dalle liste “Occhiuto presidente” e “Forza Azzurri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

