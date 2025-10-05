La barba più famosa di Fano in tv con un nuovo spot
È ancora una volta la barba più famosa di Fano a catturare l’attenzione del pubblico nazionale. Umberto Uliva, attore e modello fanese, è il protagonista del nuovo spot Lemonsoda "Find Your Sun", diffuso in questi giorni sui social ufficiali del marchio. Nello spot, Uliva appare con il suo inconfondibile stile – barba bianca, occhiali azzurri e sorriso ironico – incarnando lo spirito fresco e disinvolto del brand. "Con Lemonsoda puoi goderti un sorso d’estate tutto l’anno. Anche se non hai un maggiordomo", recita lo slogan, che gioca sull’idea di una felicità semplice e alla portata di tutti. Un ruolo che sembra cucito addosso a Uliva, ex carabiniere diventato attore e modello dopo il pensionamento, oggi presenza sempre più riconoscibile tra cinema, tv e pubblicità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
