La 5^C dell’ITC Serra di Cesena 35 anni dopo il diploma
! Un’occasione speciale, quella di sabato 4 ottobre, per ricordare mille momenti vissuti insieme e rinsaldare rapporti di amicizia che si sono mantenuti negli anni. Quell'amicizia ante social, quando ancora (pare incredibile) si arrivava. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: serra - cesena
VIDEO - E' stata presentata martedì sera la prima squadra della Nuova Virtus Cesena che parteciperà al Campionato Fip di Serie B di Basket Femminile 2025/2026 - facebook.com Vai su Facebook