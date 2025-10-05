La terza giornata di A2 si è aperta, venerdì sera, col bel successo casalingo di Mestre su Cento, un 78-70 in cui la parte del leone per i veneti l’hanno fatta Aromando (17 e 9 rimbalzi) e Curry (16). Ieri sera Scafati ha ospitato Milano, mentre oggi si giocheranno le altre otto partite. Tutte alle 18 tranne Bergamo – Roseto, in programma alle 15. I big match? A Bologna e a Verona, con la Fortitudo a ospitare una Cividale con la novità Rocak e con i veneti a verificare la consistenza di Avellino, una di quelle che vogliono sedersi al tavolo delle grandi. Rieti, dopo il tonfo casalingo e il trionfo al Flaminio, torna al PalaSojourner per ospitare Forlì in un match tra due squadre che arrivano da prove brillanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La 3° giornata. Mestre vince d’anticipo il match contro Cento