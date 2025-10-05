Il successo di Netflix con il film KPop Demon Hunters ha sorpreso il pubblico globale, stabilendo nuovi record sia per le performance cinematografiche che per la colonna sonora. Lanciato a giugno, il film segue le avventure delle Huntrix, un gruppo femminile di K-pop composto da Rumi, Mira e Zoey, che nel segreto dei fan si dedicano anche alla caccia ai demoni. l’inarrestabile ascesa delle Huntrix. Le voci del canto delle Huntrix sono interpretate da Audrey Nuna, Rei Ami e EJAE. Quest’ultima ha anche contribuito alla composizione di diversi brani della colonna sonora. Il singolo “Golden”, ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Global 200, consolidando l’impatto internazionale del gruppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kpop huntrix protagonista di un’imprevista apparizione a saturday night live