Kpop huntrix protagonista di un’imprevista apparizione a saturday night live

Jumptheshark.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo di Netflix con il film KPop Demon Hunters ha sorpreso il pubblico globale, stabilendo nuovi record sia per le performance cinematografiche che per la colonna sonora. Lanciato a giugno, il film segue le avventure delle Huntrix, un gruppo femminile di K-pop composto da Rumi, Mira e Zoey, che nel segreto dei fan si dedicano anche alla caccia ai demoni. l’inarrestabile ascesa delle Huntrix. Le voci del canto delle Huntrix sono interpretate da Audrey Nuna, Rei Ami e EJAE. Quest’ultima ha anche contribuito alla composizione di diversi brani della colonna sonora. Il singolo “Golden”, ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Global 200, consolidando l’impatto internazionale del gruppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

