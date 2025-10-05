KPop Demon Hunters 2 | dal ritorno di Jinu alla storia segreta di Rumi ecco cosa vogliamo nel sequel

Il futuro di KPop Demon Hunters come franchise rimane avvolto nel mistero, anche mentre il massiccio successo Netflix acquisito da Sony Pictures Animation continua a dominare la cultura pop. Il fandom, naturalmente, si aspetta un sequel ed è già in fermento per scoprire cosa accadrà a Rumi, Zoey e Mira e al loro destino di mantenere il Honmoon sigillato dal mondo dei demoni. Mentre attendiamo notizie ufficiali, ecco alcune delle cose che ameremmo vedere esplorate in un eventuale e probabilmente inevitabile KPop Demon Hunters 2. Diverse ere di cacciatrici di demoni. Kpop Demon Hunters © Netflix Media Center La mitologia delle cacciatrici di demoni affonda le radici nel passato, se davvero c’è sempre stato un trio di cantanti a tenere sotto controllo il Honmoon. 🔗 Leggi su Screenworld.it

