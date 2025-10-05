Koulibaly può tornare in Serie A | spunta la rivelazione sull’ex Napoli

L’ex Napoli Koulibaly può tornare in Serie A: che rivelazione sul suo futuro. Fra i tanti ex azzurri rimasti nel cuore dei tifosi del Napoli, ricopre indubbiamente un ruolo speciale Kalidou Koulibaly. Ben otto anni con la maglia azzurra per lui, in cui è divenuto uno dei migliori difensori al mondo, sfiorando anche lo Scudetto nel 20172018, forse la sua stagione migliore in carriera anche dal punto di vista del rendimento. Dopo l’addio al Napoli del 2022, Koulibaly si è trasferito al Chelsea, squadra in cui ha militato solo un anno prima del trasferimento agli arabi dell’Al-Hilal. Il suo futuro potrebbe però nuovamente essere in Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Koulibaly può tornare in Serie A: spunta la rivelazione sull’ex Napoli

In questa notizia si parla di: koulibaly - tornare

Fine 1° tempo al Via del Mare: Lecce-Bologna 1-1 (13' Coulibaly - 45' rig. Orsolini). Un mezzo miracolo tornare negli spogliatoi in parità dopo una prima frazione francamente inguardabile. Ma ci sono ancora 45 minuti per migliorare e provare a vincere. - facebook.com Vai su Facebook

Koulibaly: "Modric sublime, come De Bruyne. Osimhen? Ha fatto la sua scelta, gli auguro il meglio" - Hilal e della nazionale senegalese, parla della sua esperienza in Arabia alla Gazzetta dello Sport ma anche dell'arrivo di Modric in Serie A: "Giocatore sublime. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Koulibaly: "Non ho rimorsi per la carriera, soddisfatto per l'Arabia. All'estero percezione sbagliata" - Hilal e della nazionale senegalese, parla della sua esperienza in Arabia alla Gazzetta dello Sport: "Quando sono venuto in Arabia Saudita, ho pensato soprattutto ... Secondo tuttomercatoweb.com