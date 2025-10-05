Koulibaly in scadenza con l’Al-Hilal diversi club italiani su di lui ma il club saudita è pronto al rinnovo Romano

Kalidou Koulibaly si libera a parametro zero. L’ex difensore del Napoli che con la squadra partenopea ha conquistato una Supercoppa italiana (2014) e una Coppa Italia (2019-2020), dopo una parentesi al Chelsea durata appena una stagione, dal 2023 gioca ora per l’Al-Hilal, con cui ha vinto due Supercoppe saudite, un campionato saudita e una Coppa del Re dei Campioni , ma il suo percorso arabo è giunto alla fine. Il suo contratto infatti è in scadenza e all’età di 34 anni, è pronto a rimettersi in gioco. Ne ha parlato su YouTube il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. «Koulibaly è in scadenza con l’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

