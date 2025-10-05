Koopmeiners convocato in extremis dall’Olanda! Il centrocampista della Juve è stato chiamato da Koeman per questo motivo | inizialmente non era in lista
Koopmeiners convocato in extremis dall’Olanda: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista della Juve. Alla fine, la chiamata è arrivata. Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale olandese. Inizialmente escluso dalla lista dei convocati del CT Ronald Koeman, il giocatore bianconero è stato richiamato in extremis per sostituire l’infortunato Quinten Timber. La notizia è stata ufficializzata dalla federazione olandese con un comunicato. Timber, centrocampista del Feyenoord, non ha recuperato a sufficienza da un infortunio e non potrà rispondere alla convocazione per le due partite di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
