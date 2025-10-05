Koopmeiners bocciato ora anche da Tudor | col Milan andrà in panchina chi lo sostituirà sulla trequarti Le ultimissime sul big match
Koopmeiners, Tudor cambia dopo il flop in Champions: l’olandese si siede fuori, sarà il portoghese a fare coppia con Yildiz sulla trequarti. La prestazione disastrosa in Champions League ha avuto conseguenze immediate e pesanti. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, Igor Tudor ha preso la sua decisione: Teun Koopmeiners partirà dalla panchina. Una bocciatura netta, figlia dell’ennesima prova negativa offerta dal giocatore contro il Villarreal, che spalanca le porte della titolarità all’uomo più in forma del momento. Koopmeiners Juve: una panchina che sa di sentenza. Dopo avergli concesso una fiducia quasi incondizionata, provando a recuperarlo in ogni modo, Igor Tudor ha deciso di dare un segnale forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - bocciato
Koopmeiners bocciato dai giornali: «Come una macchina che non riesce ad accendersi». È il centrocampista olandese il peggiore tra i bianconeri
Koopmeiners bocciato dai giornali: «Si perde nel traffico, il suo è un passo indietro che farà riflettere». Altra insufficienza per l’olandese
Juventus, bocciato il fallimento Koopmeiners: lo mandano subito via con lo scambio! L'ANNUNCIO ? https://blstg.news/eV2c/ - facebook.com Vai su Facebook
Ennesima squallida prestazione di #Koopmeiners. Un fantasma in campo (tocca meno palloni di Perin!), totalmente inutile. Bocciato come chi si ostina a schierarlo nonostante l'evidenza... Zero alibi, tempo scaduto. Con lui si gioca in 10! #LiveAhead #FinoAl - X Vai su X
Juve, De Paola: 'Se Tudor ha il coraggio di togliere Koopmeiners può giocarsela col Milan' - Milan sottolineando come il tecnico dei bianconeri Igor Tudor dovrebbe pensare di togliere Teun Koopmeiners e ... Si legge su it.blastingnews.com
Juve: Koopmeiners bocciato, Comolli prende il sostituto per 30 mln - La Juventus potrebbe a sorpresa salutare Koopmeiners a gennaio e andare a prendere il sostituto per 30 mln. Segnala calciotoday.it