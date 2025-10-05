Koopmeiners bocciato ora anche da Tudor | col Milan andrà in panchina chi lo sostituirà sulla trequarti Le ultimissime sul big match

Koopmeiners, Tudor cambia dopo il flop in Champions: l’olandese si siede fuori, sarà il portoghese a fare coppia con Yildiz sulla trequarti. La prestazione disastrosa in Champions League ha avuto conseguenze immediate e pesanti. Per la super sfida di questa sera contro il  Milan,  Igor Tudor  ha preso la sua decisione:  Teun Koopmeiners partirà dalla panchina. Una bocciatura netta, figlia dell’ennesima prova negativa offerta dal giocatore contro il  Villarreal, che spalanca le porte della titolarità all’uomo più in forma del momento. Koopmeiners Juve: una panchina che sa di sentenza. Dopo avergli concesso una fiducia quasi incondizionata, provando a recuperarlo in ogni modo,  Igor Tudor  ha deciso di dare un segnale forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

