Kirsten Dunst parla di possibili sviluppi per Spider-Man 4

kirsten dunst e il possibile ritorno nel ruolo di mary jane in spider-man. La attrice Kirsten Dunst ha espresso interesse a riprendere il ruolo di Mary Jane Watson in un eventuale nuovo capitolo della saga di Spider-Man. La sua presenza nei film originali, interpretando la fidanzata di Peter Parker, è rimasta impressa nella memoria dei fan, anticipando le recenti interpretazioni con Zendaya. l'evoluzione del personaggio e i successi cinematografici. Kirsten Dunst debutta nel franchise nel 2002, portando sul grande schermo il personaggio di MJ Watson. Il film ottiene un enorme riscontro commerciale, con un budget stimato intorno ai 140 milioni di dollari e un incasso superiore agli 825 milioni.

Credo che potrebbe essere un film interessante, io e Tobey che ritorniamo a fare questa cosa, ma magari questa volta con dei bambini? " ha detto Kirsten Dunst durante un'intervista a The Supes Show, lasciando intendere che tornerebbe volentieri nei panni

