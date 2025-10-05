Kirsten Dunst parla delle speranze per Spider-Man 4 nell’MCU

A un certo punto, Sam Raimi avrebbe dovuto dirigere Spider-Man 4 con Tobey Maguire, ma il progetto purtroppo non andò in porto. Di conseguenza, Sony si concentrò sul reboot di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e poi, poco dopo, rilanciò Spider-Man dopo aver stretto un accordo con la Disney per portare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Sembrava che i giorni da uomo ragno di Maguire fossero ormai alle spalle, ma 14 anni dopo Spider-Man 3, indossò di nuovo il suo costume da supereroe in Spider-Man: No Way Home. La risposta del pubblico a quel film dell’MCU portò a rinnovate discussioni sulla possibilità che Maguire fosse il protagonista di un nuovo film di Spider-Man. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kirsten Dunst parla delle speranze per Spider-Man 4 nell’MCU

Credo che potrebbe essere un film interessante, io e Tobey che ritorniamo a fare questa cosa, ma magari questa volta con dei bambini? " ha detto Kirsten Dunst durante un'intervista a The Supes Show, lasciando intendere che tornerebbe volentieri nei panni

