Kim schiera mezzi speciali contro Seul
4.16 Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha schierato "mezzi speciali" contro la Corea del Sud, dove sono dislocati circa 28.500 soldati Usa per contrastare le minacce militari provenienti da Pyongyang, dotata di armi nucleari. Stati Uniti e la Corea del Sud hanno recentemente effettuato esercitazioni militari congiunte, considerate da Kim come preparativi per un'invasione, mentre Washington e Seul le definiscono difensive. La presenza delle truppe USA in Corea del Sud rimane un punto critico nelle relazioni tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: schiera - mezzi
Il Pd cresce e si apre, ma la sfida per la Segreteria provinciale si accende. Salera schiera la squadra cassinate con Migliorelli ed AreaDem, mentre Fantini conta su Rete Democratica ed Energia Popolare. In mezzo, un Pd che vuole tornare comunità. - X Vai su X
“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali”. Così Carmen Consoli, durante la presentazione a Milano del nuovo alb - facebook.com Vai su Facebook