Kim Kardashian con i capelli corti alla Paris Fashion Week | ora il Pixie Cut è davvero tornato
Quando si parla di settimana della moda parigina non ci sono regole. Ma soprattutto, se si parla di Kim Kardashian l’effetto sorpresa è garantito. Il motivo? Principalmente perché è un’abile trasformista: ogni volta che c’è un’apparizione in pubblico, soprattutto per eventi speciali, riesce sempre a catturare la nostra attenzione. È successo anche questa volta. L’imprenditrice e regina dell’impero The Kardashians ha sfoggiato un taglio cortissimo durante la Paris Fashion Week, una vera svolta per la sua immagine. Un gesto inaspettato, soprattutto per Kim (con non è fan dei capelli corti). Lei è un’amante dei capelli lunghi. 🔗 Leggi su Amica.it
