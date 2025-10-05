Khan Younis gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo
Roma, 3 ott. (askanews) - Gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo a un punto di distribuzione a Khan Younis, a Sud della Striscia di Gaza, dove volontari locali, insieme a un'associazione turca, hanno allestito una cucina di beneficenza. Dopo il blocco delle navi della Flotilla con gli aiuti per la popolazione affamata, nel mondo, dall'Italia alla Germania, sono state indette manifestazioni di protesta con migliaia di persone scese in piazza contro Israele. Intanto, il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas sul social Truth per una risposta sul piano di pace per la Striscia di Gaza: "Rilasciate gli ostaggi, tutti, compresi i corpi di quelli che sono morti, ora! - ha scritto - un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
