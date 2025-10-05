Kevin degli OMEGA X e Kim Kang Min il crossover perfetto tra K-pop e K-drama in My Bias Is Showing!
In Corea del Sud non esistono più confini netti tra palco e set. Lo dimostra My Bias Is Showing!, la nuova produzione che porta in scena un cortocircuito affascinante tra il mondo del fandom e la linea sottile che separa un idolo dalla sua vita privata. Al centro della storia, tratta dall’omonimo webtoon di successo, ci sono due volti destinati a catturare l’attenzione internazionale: Kevin degli OMEGA X, qui al suo debutto da attore, e l’attore Kim Kang Min, già amatissimo per la sua freschezza e intensità. Se il webtoon aveva già fatto innamorare per il suo intreccio audace, la serie amplifica l’effetto: dieci episodi da venti minuti ciascuno, pronti a diventare la nuova ossessione su iQIYI e GagaOOLala. 🔗 Leggi su Panorama.it
