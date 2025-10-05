La indossa fuori e dentro il set (quello di Happy Hours), abbottonata, aperta sopra una T-shirt, allacciata in vita: la camicia fantasia scozzese è il capo feticcio di Katie Holmes, sin dai tempi di Dawson's Creek. E noi non vediamo l'ora di adottarla nel nostro guardaroba autunnale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katie Holmes e quella camicia tartan che ci riporta indietro nel tempo (ma anche dritti nell'autunno)