Katie Holmes e quella camicia tartan che ci riporta indietro nel tempo ma anche dritti nell' autunno

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La indossa fuori e dentro il set (quello di Happy Hours), abbottonata, aperta sopra una T-shirt, allacciata in vita: la camicia fantasia scozzese è il capo feticcio di Katie Holmes, sin dai tempi di Dawson's Creek. E noi non vediamo l'ora di adottarla nel nostro guardaroba autunnale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

katie holmes e quella camicia tartan che ci riporta indietro nel tempo ma anche dritti nell autunno

© Vanityfair.it - Katie Holmes e quella camicia tartan che ci riporta indietro nel tempo (ma anche dritti nell'autunno)

In questa notizia si parla di: katie - holmes

Katie Holmes sarà protagonista, sceneggiatrice e regista della trilogia Happy Hours; con lei Joshua Jackson

Katie Holmes regista e sceneggiatrice della trilogia Happy Hours con Joshua Jackson

Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours

katie holmes camicia tartanKatie Holmes e quella camicia tartan che ci riporta indietro nel tempo (ma anche dritti nell'autunno) - shirt, allacciata in vita: la camicia fantasia scozzese è il capo feticcio di Katie Holmes, sin dai tempi di D ... Segnala vanityfair.it

Katie Holmes con camicia aperta e jeans oversize, il look casual relaxed di tendenza nell'estate 2025 - L'abbiamo vista recentemente in compagnia del suo collega di Dawson Creek, Joshua Jackson, visione che ha riacceso la nostalgia nei cuori di tutti i Millennials. Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Katie Holmes Camicia Tartan