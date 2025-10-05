Kate Winslet compie 50 anni 10 curiosità sull' attrice
La Rose di Titanic taglia il traguardo dei cinquant’anni. Festeggiamo l’attrice Premio Oscar con 10 curiosità su vita, amori e carriera: dagli umili inizi, i tre matrimoni fino all’amicizia inaffondabile con Leo DiCaprio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Oscar, suore e telefonate hot: quando Kate Winslet disse no a Ricky Gervais (che stasera è a Milano)
Riunione leonardo dicaprio e kate winslet dopo titanic disponibile in streaming gratuito
Lee Miller: il blu-ray esalta l'incredibile performance di Kate Winslet fotografa di guerra
