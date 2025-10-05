Kate Winslet compie 50 anni 10 curiosità sull' attrice

La Rose di Titanic taglia il traguardo dei cinquant’anni. Festeggiamo l’attrice Premio Oscar con 10 curiosità su vita, amori e carriera: dagli umili inizi, i tre matrimoni fino all’amicizia inaffondabile con Leo DiCaprio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

