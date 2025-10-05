kate middleton il gesto che non passa inosservato durante le visite reali

C’è un gesto che è entrato ormai nelle abitudini di Kate Middleton durante le sue visite reali, un comportamento che spesso mette in difficoltà la sua squadra di sicurezza, ma che nel tempo è stato molto apprezzato dai sudditi, che le permette di entrare in empatia con le persone che ha davanti. Kate Middleton, il gesto che la rende una Principessa così amata. Non è un mistero che Kate Middleton sia molto apprezzata dai sudditi e dall’opinione pubblica, e non è soltanto per la sua grazia e la sua eleganza, decantate in ogni sua apparizione pubblica. Sia la Principessa del Galles che William sono amatissimi, e non è certo un caso: la coppia è ammirata per il suo approccio semplice e concreto agli impegni reali, ma secondo alcune fonti interne, Kate ha un modo particolarmente apprezzato di entrare in contatto con le persone, e che spesso mette in difficoltà la sua squadra di sicurezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

