Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars | anteprima previsione e probabilità

2025-10-05 11:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima per Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars. I Kansas City Chiefs (2-2) dovranno essere consapevoli del gioco di corsa di Jacksonville Jaguars (3-1) rivitalizzato quando le squadre si scontrano il calcio di lunedì sera. Guidati da Travis Etienne Jr, i Jags hanno il quarto miglior record nella NFL a terra, con una media di 144 yard di corsa per partita, 42 in più rispetto allo scorso anno. Il nuovo coordinatore offensivo Liam Coen ha guidato lo sconvolgimento dopo aver fatto miracoli simili a Tampa Bay nel 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com