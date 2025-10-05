Kabasele risponde a Borrelli ma quanto spreca l' Udinese | il Cagliari strappa un punto

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a colpire due pali, i friulani si divorano due gol fatti: e due gol mangiati a porta vuota, prima con Zaniolo, poi con Bayo nel recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serie A, Udinese-Cagliari 1-1: Kabasele risponde a Borrelli

