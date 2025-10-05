Kabasele replica a Borrelli | finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Cagliari
Udine, 5 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari. Un pari preziosissimo per gli isolani e che lascia senza dubbio diversi rimpianti in più alla formazione di Kosta Runjaic, che è partita fortissimo, colpendo un palo all’8° con Zaniolo ma è poi poi finita sotto nel punteggio per effetto del primo gol in Serie A di Borrelli, segnato al 25°. Una rete che ha scatenato la reazione dei bianconeri, che nella seconda parte del primo tempo sono arrivati per ben tre volte a un passo dal pari con uno scatenato Atta, il quale ha persino colpito il secondo montante di giornata dei bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
