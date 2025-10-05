Juventus Women Primavera Roma 3-1 | le bianconere di Bruzzano sono inarrestabili tre su tre in questo inizio di campionato! Ecco come è andato il match

di Mauro Munno Juventus Women Primavera Roma 3-1: le bianconere di Bruzzano sono un rullo compressore, è tre su tre in questo avvio di stagione. Una prova di forza, una vittoria che vale il primato. La Juventus Women Primavera continua la sua marcia impeccabile e batte la Roma per 3-1 nel big match della terza giornata di campionato. Un successo netto, che proietta le giovani bianconere in testa alla classifica a punteggio pieno. Tre gol, tre firme diverse: la Juve è una squadra. Contro una delle rivali più accreditate per il titolo, la Signora ha offerto una prestazione di grande maturità e qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

