Juventus Women Primavera Roma 3-1 | le bianconere di Bruzzano sono inarrestabili tre su tre in questo inizio di campionato! Ecco come è andato il match
di Mauro Munno Juventus Women Primavera Roma 3-1: le bianconere di Bruzzano sono un rullo compressore, è tre su tre in questo avvio di stagione. Una prova di forza, una vittoria che vale il primato. La Juventus Women Primavera continua la sua marcia impeccabile e batte la Roma per 3-1 nel big match della terza giornata di campionato. Un successo netto, che proietta le giovani bianconere in testa alla classifica a punteggio pieno. Tre gol, tre firme diverse: la Juve è una squadra. Contro una delle rivali più accreditate per il titolo, la Signora ha offerto una prestazione di grande maturità e qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
#Juventus, l'#Under12 (Esordienti 2014) di Mr. Magri prima classificata al Torneo Super Star (categoria U13). 6-0 Top Player 3-0 San Gallo 2-0 Settimo 3-1 Juventus Women U14 #ForzaJuve - X Vai su X
? Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Juventus Women 0-0 - Le bianconere non sfondano e iniziano con un pareggio in campionato - Le bianconere, nella ripresa, hanno mostrato qualcosa in più, anche con i cambi di Canzi, ma ... Secondo tuttojuve.com
Sassuolo-Juventus Women 0-0 - Ricomincia la ripresa - Le squadre sono in campo, la Juve non sembra operare cambi. Riporta tuttojuve.com