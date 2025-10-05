Juventus Women Ivan Baptista allenatore Benfica | Le bianconere sono una delle migliori squadre in Europa diversa rispetto alla passata stagione ma rinforzata Noi a Torino per vincere
Juventus Women, Ivan Baptista, allenatore del Benfica, presenta il match di Champions League contro le bianconere. Inizia il cammino europeo. La Juventus Women si prepara all’esordio nella UEFA Women’s Champions League 202526, e il primo ostacolo è di tutto rispetto: il Benfica. La sfida, in programma martedì 7 ottobre allo Juventus Stadium, vedrà le bianconere affrontare le pentacampionesse di Portogallo. A pochi giorni dalla partita, a presentare la sfida per la squadra ospite è stato il tecnico Ivan Baptista. Per l’allenatore si tratterà del debutto personale nella massima competizione europea, ma ha subito tenuto a sottolineare l’esperienza del suo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
#Juventus, l'#Under12 (Esordienti 2014) di Mr. Magri prima classificata al Torneo Super Star (categoria U13). 6-0 Top Player 3-0 San Gallo 2-0 Settimo 3-1 Juventus Women U14 #ForzaJuve - X Vai su X
? Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato - facebook.com Vai su Facebook
'Dream like Juventus Women': presentato all'Allianz il nuovo documentario - È stato presentato in anteprima questa sera all’Allianz Stadium 'Dream like Juventus Women', il nuovo Juventus Creator Lab Original, primo documentario long form prodotto da un club di calcio e ... Segnala tuttosport.com
“Dream like Juventus Women”: il docu-film sulla squadra femminile bianconera in esclusiva su TikTok - Un racconto originale delle Juventus Women, vincitrici del sesto scudetto italiano, in un long format inusuale per la piattaforma social. Da primaonline.it