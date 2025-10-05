Juventus | Teun Koopmeiners escluso dai convocati

Esclusione dall'Olanda: un colpo duro Teun Koopmeiners ha ricevuto una doccia fredda dall'Olanda: escluso dai convocati per le prossime partite, superato da Donyell Malen, che ha faticato all'Aston Villa, e Jerdy Schouten, ex Bologna. L'annuncio del 2 ottobre 2025 ha accentuato un momento complicato per l'olandese, che con Frenkie de

Teun Koopmeiners' struggles with #Juventus are now affecting his national team status as well. ? He has been left out of the Netherlands squad by Ronald Koeman, who made a technical decision. ? During the international break, he'll stay in Italy to

KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus

