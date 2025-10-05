Juventus | Teun Koopmeiners escluso dai convocati

Esclusione dall’Olanda: un colpo duro Teun Koopmeiners ha ricevuto una doccia fredda dall’Olanda: escluso dai convocati per le prossime partite, superato da Donyell Malen, che ha faticato all’Aston Villa, e Jerdy Schouten, ex Bologna. L’annuncio del 2 ottobre 2025 ha accentuato un momento complicato per l’olandese, che con Frenkie de L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

