Juventus tegola Bremer ma rientra Thuram | ecco la lista dei convocati per il Milan

Alla vigilia del big match contro il Milan, la Juventus vive ore di forti contrasti tra emergenza e speranza. Dall’infermeria arrivano infatti due notizie opposte: il forfait di Bremer, leader difensivo bianconero, e il rientro di Khéphren Thuram, pronto a tornare tra i convocati dopo settimane di stop. A completare il quadro, una storia che profuma di futuro: la prima chiamata in Prima Squadra per Pedro Felipe, talento della Next Gen. Forfait Bremer, ritorna Thuram. La notizia più pesante è quella che nessuno sperava di leggere: Gleison Bremer non recupera. Il brasiliano, fermatosi per un fastidio al ginocchio nella gara contro l’Atalanta, non ha superato i test dell’ultimo allenamento e resterà fuori dai convocati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, tegola Bremer ma rientra Thuram: ecco la lista dei convocati per il Milan

