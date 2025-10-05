Juventus | presidente Exor presente al match con il Milan

Un segnale di vicinanza John Elkann, presidente di Exor e proprietario della Juventus, ha scelto di essere presente all’Allianz Stadium per il big match contro il Milan del 5 ottobre 2025. La sua presenza, in un momento di transizione per il club, è un gesto simbolico che sottolinea il legame L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: presidente Exor presente al match con il Milan

In questa notizia si parla di: juventus - presidente

Sancho Juventus, il presidente del Besiktas Adali si espone sull’esterno inglese: le sue dichiarazioni

Douglas Luiz via dalla Juventus: scende in campo…il presidente del Nottingham Forest! La mossa per chiudere l’operazione del brasiliano, cos’è accaduto

Rabiot Marsiglia, il presidente Longoria esce allo scoperto: cos’è successo davvero e perché l’ex Juventus lascerà l’OM. Cosa ha detto!

Assemblea, aumento di capitale, nuovo CdA e presidente: il mese caldo della Juve Una serie di scadenze importanti attendono il club, con novità che pesano #Juventus #Tuttosport Vai su Facebook

#MichelPlatini #Presidente della #Juventus? Potrebbe non essere un sogno... - #sportpress24 http://sportpress24.com/2025/09/25/michel-platini-presidente-della-juventus-potrebbe-non-essere-un-sogno/… @juventusfc - X Vai su X

Juve: Comolli ha deciso, presidente e allenatore saranno francesi - La Juventus cambia volto e punta sempre più a diventare francese. Scrive calciotoday.it

Aumento di capitale Juve: conti in netto miglioramento, ma non si esclude un nuovo intervento di Exor. Possono incidere anche tre fattori - Aumento di capitale Juve, l’analisi della Gazzetta: il rosso è in calo, ma per la piena sostenibilità potrebbe servire un altro intervento di Exor Una giornata cruciale per il presente e il futuro del ... Come scrive juventusnews24.com