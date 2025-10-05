di Marco Baridon Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con la Sambenedettese che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive, affronta il Ravenna allo Stadio Moccagatta. Bianconeri che vogliono tornare a vincere, in un match complicato contro la terza in classifica nel girone B di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ravenna 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Ravenna. Migliore in campo Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ravenna 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagatta