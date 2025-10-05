Juventus Next Gen Ravenna 0-0 LIVE | ci prova Brugarello attento Anacoura in presa

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con la Sambenedettese che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive, affronta il Ravenna allo Stadio Moccagatta. Bianconeri che vogliono tornare a vincere, in un match complicato contro la terza in classifica nel girone B di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ravenna 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Ravenna. 2? Gioco fermo dopo pochi istanti – Tenkorang si allaccia in corsa con Scaglia e finisce a terra, ricadendo male sulla spalla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen ravenna 0 0 live ci prova brugarello attento anacoura in presa

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ravenna 0-0 LIVE: ci prova Brugarello, attento Anacoura in presa

In questa notizia si parla di: juventus - next

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

TS – Torino, a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus

juventus next gen ravennaJuventus Next Gen-Ravenna e Juve Primavera-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - I ragazzi di Brambilla affrontano il Ravenna in casa, la squadra allenata da Padoin ospita il Lecce in campionato ... Secondo msn.com

juventus next gen ravennaJuventus Next Gen-Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale - Ravenna di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Ravenna