Juventus Next Gen Ravenna 0-0 LIVE | ci prova Brugarello attento Anacoura in presa
di Marco Baridon Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con la Sambenedettese che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive, affronta il Ravenna allo Stadio Moccagatta. Bianconeri che vogliono tornare a vincere, in un match complicato contro la terza in classifica nel girone B di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ravenna 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Ravenna. 2? Gioco fermo dopo pochi istanti – Tenkorang si allaccia in corsa con Scaglia e finisce a terra, ricadendo male sulla spalla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
TS – Torino, a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus
Ufficiale: colpo dalla Juventus Next Gen! Al Celle Varazze arriva Andriy Firman https://www.bepitv.it/celle-varazze-arriva-andriy-firman/ - facebook.com Vai su Facebook
Matias Soulé Juventus Next Gen ? 2021-23 #ThrowbackThursday #TBT #memories #SerieCSkyWifi - X Vai su X
Juventus Next Gen-Ravenna e Juve Primavera-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - I ragazzi di Brambilla affrontano il Ravenna in casa, la squadra allenata da Padoin ospita il Lecce in campionato ... Secondo msn.com
Juventus Next Gen-Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale - Ravenna di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net