Juventus-Milan Tudor | Una partita difficile come ci aspettavamo
Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
#Juventus-#Milan 0-0: #Pulisic sbaglia un rigore al 53'. Allo Stadium vince l’equilibrio - X Vai su X
Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- Vai su Facebook
Juventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
Juventus, Tudor: "Yildiz dietro a due punte? Si può provare, anche a partita in corso" - Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo lo 0- Segnala tuttomercatoweb.com