È finita Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i bianconeri di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - JUVENTUS-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

In questa notizia si parla di: juventus - milan

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium

Juventus-Milan, TOP e FLOP al 45': Iceman si è sciolto - DAVID FLOP – Non sente la porta, non sente il pallone che arriva, non sente il giusto posizionamento e incespica pure malamente.