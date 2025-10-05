Juventus-Milan Tare | Stasera grande partita giochiamo con più fiducia

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan, Tare punta forte su Gimenez: "Stasera farà una grande gara e magari segnerà" - Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Tare: "Leao per noi fondamentale. Gimenez cresciuto tantissimo, sono convinto che farà una grande partita"