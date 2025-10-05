Juventus-Milan streaming gratis diretta live | ecco dove vederla free

La sesta giornata di Serie A si accende con il big match più atteso: Juventus-Milan, in programma stasera, domenica 5 ottobre 2025, all’ Allianz Stadium di Torino. Una sfida che mette di fronte due club storici, due allenatori con un passato intrecciato e una designazione arbitrale che già divide il tifo. La Juventus di Igor Tudor cerca la spinta per tornare a vincere dopo una serie di pareggi, mentre il Milan di Massimiliano Allegri, capolista a pari punti con Napoli e Roma, sogna la fuga in solitaria. Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juventus-Milan streaming gratis diretta live: ecco dove vederla free

