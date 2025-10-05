Juventus Milan streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Juventus Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 20,45 Juventus e Milan scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

