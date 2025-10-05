Juventus-Milan | sorpresa Rugani per Tudor Allegri recupera Tomori dal 1'

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 5 ottobre 2025 – Il piatto forte della sesta giornata del campionato di Serie A di calcio è senza ombra di dubbio la super sfida in programma questa alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN) all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. I bianconeri ci arrivano dopo una striscia di ben quattro pareggi tra campionato e Champions League. Il tecnico della Juventus Igor Tudor, alla vigilia ha cercato di tenere alta l’asticella della concentrazione: “Bisognerà giocare una gran bella gara contro il Milan. Tra noi e loro non credo ci siano particolari differenze. Sarà il campo a stabilire chi è più forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

