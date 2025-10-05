Juventus-Milan Rugani | Partita che vive di episodi Dobbiamo portarli dalla nostra parte

Daniele Rugani, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN‘ nell’intervallo di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo all’Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan rugani partita che vive di episodi dobbiamo portarli dalla nostra parte

Juventus-Milan, Rugani: "Partita che vive di episodi. Dobbiamo portarli dalla nostra parte"

