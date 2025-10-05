Juventus-Milan Rabiot | Partita emozionante ma sono arrabbiato Dovevamo vincerla

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan rabiot partita emozionante ma sono arrabbiato dovevamo vincerla

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Rabiot: “Partita emozionante, ma sono arrabbiato. Dovevamo vincerla”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan rabiot partitaJuventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

juventus milan rabiot partitaCALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:47 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Rabiot Partita