Un Posto al Sole, anticipazioni 6 ottobre: Diego aiuta Gianluca, Rosa e Pino in crisi movieplayer.it
Vieira: “Bene nel primo tempo, poi ha prevalso la qualità del Napoli” anteprima24.it
Juventus-Milan, applausi e striscione per Allegri da parte del pubblico bianconero pianetamilan.it
Conte insiste: «Non siamo strutturati come le altre per il doppio impegno. Se stasera vedrò anch’io l’NFL ... internews24.com
Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso: è in gravi condizioni virgilio.it
Pulisic fallisce il rigore, Allegri a Landucci: “Gli avevo detto di non calciare di piatto” pianetamilan.it
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 5 ottobre 2025
Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, sport e social. Volete una panoramica compl... ► casertanews.it
A knight of the seven kingdoms cambia la sequenza di apertura iconica di game of thrones
nuove scelte estetiche per il prossimo spin-off di game of thrones Il co-creatore di A Knight of th... ► jumptheshark.it
Calcio Serie D: Us Città di Fasano pareggia contro il Nardò e resta imbattuta
FASABO - Il Fasano agguanta all’ultimo istante il Nardò sull’1-1 nella gara valida per la sesta gi... ► brindisireport.it
Omicidio a Modena: fermato 46enne tunisino per l’uccisione di un connazionale
Nella serata di oggi, 05 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di... ► modenatoday.it
Palasele 2025/2026: ecco i grandi protagonisti della stagione live
Solo dieci giorni e torna a battere il cuore del fronte del palco di Eboli: con una nuova esaltant... ► salernotoday.it
Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati
CALCIO. Data la sosta per le Nazionali,i nerazzurri resteranno a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottob... ► ecodibergamo.it
Turchia, manifestazione a Istanbul a sostegno di Gaza e Flotilla
Migliaia di persone si sono radunate domenica a Istanbul in Turchia per una manifestazione a sosteg... ► lapresse.it
Mosca lancia centinaia di missili e droni, sfiorato treno con pacifisti italiani
Un attacco congiunto con oltre 50 missili, fra cui gli ipersonici Kinzhal, e circa 500 droni. La Ru... ► iltempo.it
Pisa, esordio in Serie A per il Louis Buffon
Pisa, esordio in Serie per il Louis Buffon. Dopo il debutto in Coppa Italia il figlio d’arte è sube... ► calcionews24.com
Flotilla, l’attivista di Ancona è tornata a casa: “In carcere senza acqua”
Silvia Severini, la cittadina di Ancona di 54 anni dipendente comunale e madre di due figli ventenn... ► lapresse.it
Travolta da un'auto a Biana, donna muore sul colpo
Una donna ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Biana, tra Pontedellolio e Bettola, ... ► ilpiacenza.it
Hockey pista: Trissino vince la Supercoppa 2025. Lodi battuto anche al ritorno
Arriva il primo responso della stagione 2025-2026 di hockey su pista. Trissino infatti ha vinto la ... ► oasport.it
Elisabetta Vaccarotti è la 49enne morta nell’incidente del Viterbese: si trovava in auto col marito
Si chiamava Elisabetta Vaccarotti la 49enne morta nell'incidente avvenuto la scorsa notte lungo la ... ► fanpage.it
Pulisic fallisce il rigore, Allegri a Landucci: “Gli avevo detto di non calciare di piatto”
'DAZN' ha svelato il dialogo tra Allegri e Landucci in panchina dopo il rigore fallito da Christian ... ► pianetamilan.it
Nielsen rivoluziona le misurazioni TV: crollo inaspettato degli ascolti WWE e AEW
La Nielsen ha introdotto cambiamenti radicali nel sistema di misurazione degli ascolti televi... ► zonawrestling.net
Box Office USA | Taylor Swift mette ancora KO il botteghino
La pop star Taylor Swift ha nuovamente messo al tappeto il Box Office USA, questa volta con il “non... ► universalmovies.it
Elezioni regionali. Caos nel Pd per la possibile candidatura di Mariana Funaro
Caos nel Partito democratico in vista della composizione della lista per le elezioni regionali di ... ► casertanews.it
Grande successo per la “Giornata della Prevenzione” a Grottaminarda
Grottaminarda, 5 ottobre 2025 – Grande partecipazione e forte entusiasmo per la prima tappa delle ... ► avellinotoday.it
Serie A, Juventus Milan 0 0: Pulisic sbaglia il rigore! | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 202... ► pianetamilan.it
Trofei in trasferta e bungalow spartani: il dettaglio che unisce Sinner e Alcaraz
Mentre altri tennisti non badano a spese, Sinner e Alcaraz preferiscono gli spazi ridotti: due camp... ► ilveggente.it
Italia quinta dopo gara 2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando
Calato il sipario su gara-2 del Motocross delle Nazioni 2025. La gara tra Paesi sullo sterrato dell... ► oasport.it
Frankenstein, ecco trailer e poster de nuovo film di Guillermo del Toro presentato a Venezia 82
Frankenstein, ecco trailer e poster del nuovo film di Guillermo del Toro presentato a Venezia 82: ... ► spettacolo.eu
San Giovanni a Piro: interrogazione sugli scarichi fognario a Scario
Il gruppo consiliare di minoranza “Liberi di scegliere” ha protocollato un’interrogazione a rispos... ► salernotoday.it
Serie A, Juventus Milan 0 0: occasionassima con Leao | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 202... ► pianetamilan.it
Vieira: «Prestazione di personalità del Genoa. Ecco cosa ho detto a De Bruyne»
Vieira: «Prestazione di personalità del Genoa. Ecco cosa ho detto a De Bruyne». Le dichiarazioni de... ► calcionews24.com
I migliori 10 jrpg con meno grinding
Il panorama dei JRPG si distingue per la capacità di offrire avventure epiche, personaggi memorabil... ► jumptheshark.it
Al Verdi il concerto di inaugurazione della 60ª Stagione concertistica OPV
Con un grande concerto sinfonico giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova, ... ► padovaoggi.it
Mondiali di Atletica Paralimpica 2025, Cicchetti conquista un super oro nei 200 metri T44
Nuova Delhi, 5 ottobre 2025 – L’Italia dell’Atletica Paralimpica piazza uno storico ottavo posto ai... ► ilfaroonline.it
Bonny eguaglia Berardi, il primato raggiunto dalla punta dell’Inter in Serie A: il precedente contro il Milan
di Redazione Inter News 24Bonny eguaglia Berardi, il primato raggiunto dalla punta dell’Inter in Ser... ► internews24.com
Il Vescovo alla manifestazione giubilare: «Vogliamo sperare con tutti e per tutti»
LE CELEBRAZIONI. «Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera». È iniziata sotto il segno... ► ecodibergamo.it
Silvia Severini, il ritorno da Gaza: “Tenuti in ginocchio e legati, gli israeliani urlavano sempre”
Ancona, 5 ottobre 2025 – “La polizia israeliana urlava sempre, in tutte le ore del giorno e della n... ► ilrestodelcarlino.it
Anime deluse dalle aspettative: 9 serie da scoprire
Il panorama degli anime è caratterizzato da una forte componente di aspettativa e anticipazione, el... ► jumptheshark.it
Flotilla, Tajani: «Domani rientrano gli ultimi 15 italiani». Gli attivisti: «Trattati come scimmie al circo». Il racconto della detenzione e il mistero degli aiuti
I 15 italiani della Global Sumud Flotilla ancora trattenuti in Israele partiranno domani, lunedì 6... ► open.online
Auto gpl prende fuoco dopo un frontale nel Bergamasco, due morti
È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671... ► gazzettadelsud.it
Egitto, cavalli in festa per il profeta: a Dendara rivive la tradizione di al Mermah
In Egitto, l’antica tradizione equestre di al-Mermah, nata in tempo di guerra, è oggi una festa pop... ► lapresse.it
«Il mercato Sotto il Salone venga valorizzato e salvaguardato»: la proposta
«La proposta di un marchio nazionale di tutela dei mercati enogastronomici storici d’Italia, avanz... ► padovaoggi.it
Conte: “Vittoria importante, ci dobbiamo abituare al doppio impegno Champions e Serie A”
Tempo di lettura: 2 minuti“Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuov... ► anteprima24.it
Juventus Milan, Rugani: “Partita che vive di episodi. Dobbiamo portarli dalla nostra parte”
Daniele Rugani, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN‘ nell’intervallo di Juventus-Milan, partita... ► pianetamilan.it
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così”
Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regal... ► fanpage.it
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Hunter Lawrence in testa, insegue Coenen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Jett Lawerence sale in settima posizione, Australia... ► oasport.it
Rugani a DAZN: «È una partita molto tirata che si deciderà sugli episodi. Ecco come dovremo giocare il secondo tempo»
di Redazione JuventusNews24Daniele Rugani ha parlato così ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Ju... ► juventusnews24.com
Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance da tutto il mondo
Tu Si Que Vales, nel secondo appuntamento nuove performance di artisti di tutte le età e provenien... ► spettacolo.eu
Esat ??ansalan: la sorprendente fine della notte nel cuore
Le narrazioni televisive spesso presentano personaggi complessi e tormentati, capaci di suscitare e... ► jumptheshark.it
Balene, anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre: Milla ed Evelina fanno un’ultima sconcertante scoperta
Le anticipazioni della quarta puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 12 ottobre all... ► fanpage.it
Miti nerazzurri, da Zanetti a Meazza, passando per Zenga, Lautaro, Mazzola e Milito
Inter, Diego Milito: Lautaro Martienz? Bravo Ausilio…Miti Nerazzurri: L’Amore Eterno di San Siro ?L... ► ilprimatonazionale.i
Juve Milan 0 0 LIVE: Leao da due passi spedisce fuori
di Andrea BargioneJuve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valid... ► juventusnews24.com
Dan Brown convinto: «Nuovo stadio? Ecco come lo accetteranno i tifosi. Vi svelo come nasce la mia passione per l’Inter»
di Redazione Inter News 24Dan Brown convinto: «Nuovo stadio? Ecco come lo accetteranno i tifosi. Vi ... ► internews24.com
Rotterdam, vincono i favoriti. E ora Premier Padel a Milano
Nel P1 olandese, tra gli uomini Coello-Tapia battono i Chingalan in finale. Triay-Brea regolano anco... ► gazzetta.it
Miele si porta a casa il Rally del Sebino
La gara lombarda porta la firma del varesino, con Luca Beltrame, dopo una gara intensa e difficile a... ► tuttorally.news
Buffon rivendica Calciopoli: «Gli scudetti della Juve sono 13 e non 11, alla fine conta solo…»
di Redazione Inter News 24Buffon rivendica Calciopoli: «Gli scudetti della Juve sono 13 e non 11, al... ► internews24.com
PIANO CITY 2025: al via giovedì 16 ottobre al teatro Acacia
PIANO CITY NAPOLI 2025 animerà la città di Napoli dal 16 al 19 ottobre 2025: previsti oltre 300 pian... ► 2anews.it
Lite a Pagani, il coordinatore FdI Mariconda: “Invitiamo l’amministrazione a maggiori controlli sul territorio per garantire sicurezza e vivibilità”
“Alcuni giorni fa – dichiara il coordinatore FdI Antonio Mariconda – si è consumata una lite che h... ► salernotoday.it
Bereguardo (Pavia), animalisti contro il palio degli asini
Otto asini partecipano al Palio di Bereguardo (Pavia). La gara, giunta alla sua 98esima edizione, af... ► tgcom24.mediaset.it
Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa, come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz
Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Grieksp... ► leggo.it
Iuliano frena: «Rosa dell’Inter importante e completa ma è presto per parlare di favorita allo scudetto»
di Redazione Inter News 24Iuliano frena: «Rosa dell’Inter importante e completa ma è presto per parl... ► internews24.com
Scambiato per un animale da un compagno di battuta, cacciatore colpito e ucciso: indagini in corso
Un cacciatore di 82 anni, Armando Dalla Bona, ha perso la vita questa mattina nella Valle Orco, a ... ► open.online
Juventus Milan 0 0 (45?): equilibrio e poche occasioni allo Stadium l | Serie A News
È finito il primo tempo di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, ... ► pianetamilan.it
Lautaro da record in Inter Cremonese: non solo per la classifica all time! Gol più veloce da…
di Redazione Inter News 24Lautaro da record in Inter Cremonese: non solo per la classifica all-time!... ► internews24.com
Rubano dossi stradali nella città vicina e li installano nel loro quartiere: recuperati da carabinieri
Il singolare furto in Sicilia dove qualcuno ha deciso di rubare i dossi artificiali in strada ad Ac... ► fanpage.it
Barella il centrocampista perfetto per Chivu, così il tecnico lo sta modellando per la sua Inter: l’analisi
di Redazione Inter News 24Barella il centrocampista perfetto per Chivu, così il tecnico lo sta model... ► internews24.com
Freuler sicuro: «Il Bologna ha potenziale, ma serve puntare su una cosa»
Freuler: «Il Bologna ha potenziale, ma restiamo con i piedi per terra» Il successo netto per 4-0 co... ► calcionews24.com
Inverno in anticipo: mareggiate e prima neve. Vento in Toscana: colpite Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena
Prosegue l'allerta con codice giallo anche in Toscana a causa del vento. Le aree interessate sono l... ► firenzepost.it