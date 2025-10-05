Juventus-Milan probabili formazioni | Leao ancora panchina? Sciolto l’unico dubbio di Allegri
Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa. Ecco le possibile scelte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Questa sera, ore 20:45, Juventus-Milan. It's #JuveMilan day! ? - facebook.com Vai su Facebook
Le probabili formazioni di Juventus-Milan #SkySport #JuventusMilan #SerieA #Juventus #Milan - X Vai su X
Juventus-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv - Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv o streaming. Da milanlive.it
Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV - 26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e ultime notizie ... Riporta sport.virgilio.it