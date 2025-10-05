Juventus-Milan | probabili formazioni dove vederla in tv e streaming e orario

Il palcoscenico dell'Allianz Stadium ospita una delle partite più attese della Serie A: Juventus e Milan si affrontano nel posticipo della sesta giornata, un sfida che può dire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Juventus-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming e orario

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Questa sera, ore 20:45, Juventus-Milan. It's #JuveMilan day! ? - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Juventus-Milan #SkySport #JuventusMilan #SerieA #Juventus #Milan - X Vai su X

Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn ... Da tuttosport.com

Juventus-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A - 45 allo Stadium, Bremer e Thuram non dovrebbero partire titolari: Tudor pensa alla novità Rugani al centro della difesa insieme a Gatti e Kelly. Scrive sport.sky.it