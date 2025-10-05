Juventus-Milan Pavlovic | La chiave per vincere stasera? Ecco cosa dovremo fare

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan pavlovic la chiave per vincere stasera ecco cosa dovremo fare

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Pavlovic: “La chiave per vincere stasera? Ecco cosa dovremo fare”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan pavlovic chiaveJuventus-Milan, Pavlovic: “La chiave per vincere stasera? Ecco cosa dovremo fare” - Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Juventus- Si legge su msn.com

juventus milan pavlovic chiavePavlovic a MTV: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita. Vogliamo vincere" - Milan il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di MIlan TV presentando la sfida dell'Allianz Stadium. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Pavlovic Chiave