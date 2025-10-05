Juventus-Milan McKennie | Allegri? Quando mi vede ride sempre Sarà difficile

Weston McKennie, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, McKennie: “Allegri? Quando mi vede ride sempre. Sarà difficile”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

#Bartesaghi, questo Juventus-Milan è importante per maturità…e mercato ? #milanpress - X Vai su X

Questa sera, ore 20:45, Juventus-Milan. It's #JuveMilan day! ? - facebook.com Vai su Facebook

Juve, McKennie: "Allegri sa come giocano tanti dei nostri giocatori, sarà difficile" - Weston McKennie ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus- Lo riporta milannews.it

Juventus-Milan, formazioni ufficiali e risultato LIVE - La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi): è già una striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; ... sport.sky.it scrive