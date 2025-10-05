Juventus-Milan in streaming gratis | ecco dove vederla

Torino si prepara a una notte di grande calcio. Oggi, domenica 5 ottobre 2025 alle 20:45, l'Allianz Stadium ospita Juventus-Milan, il big match della sesta giornata di Serie A. Una partita che vale la vetta, l'orgoglio e molto di più: da una parte il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, capolista e reduce da quattro vittorie consecutive; dall'altra la Juventus di Igor Tudor, imbattuta ma affamata di riscatto. Per Allegri sarà una serata speciale: il ritorno da ex, nel tempio dove ha vinto tutto. Juventus-Milan in diretta tv e streaming: dove seguirla. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, console, TIMVISION Box, Fire TV Stick e Chromecast.

