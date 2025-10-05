Juventus-Milan gratis live streaming | segui la diretta qui

La notte dell’Allianz Stadium promette scintille. Stasera, domenica 5 ottobre 2025 alle 20:45, la Juventus ospita il Milan nel big match della sesta giornata di Serie A. Una sfida che vale più dei tre punti: in palio ci sono prestigio, morale e una fetta di vetta della classifica. I bianconeri di Igor Tudor, ancora imbattuti, cercano il colpo grosso per agganciare la zona alta, mentre i rossoneri di Massimiliano Allegri puntano alla fuga dopo un avvio da protagonisti. Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, console, TIMVISION Box, Fire TV Stick e Chromecast. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

