Juventus-Milan gratis live streaming | segui la diretta qui
La notte dell’Allianz Stadium promette scintille. Stasera, domenica 5 ottobre 2025 alle 20:45, la Juventus ospita il Milan nel big match della sesta giornata di Serie A. Una sfida che vale più dei tre punti: in palio ci sono prestigio, morale e una fetta di vetta della classifica. I bianconeri di Igor Tudor, ancora imbattuti, cercano il colpo grosso per agganciare la zona alta, mentre i rossoneri di Massimiliano Allegri puntano alla fuga dopo un avvio da protagonisti. Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, console, TIMVISION Box, Fire TV Stick e Chromecast. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
? -, ’ :: @fraletizia #juventus #milan #seriea #sportitalia - X Vai su X
Questa sera, ore 20:45, Juventus-Milan. It's #JuveMilan day! ? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Juventus e Milan che chiude la 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 ottobre alle 20. Lo riporta sport.sky.it
DIRETTA: Juventus-Milan LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sul big match dell'Allianz Stadium - Milan, supersfida valevole per la sesta giornata di Serie A: formazioni, azioni salienti e risultato live. Da goal.com