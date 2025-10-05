Juventus-Milan Gabbia | Non siamo contenti volevamo vincere
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
?#Juventus-#Milan 0-0: Pulisic grazia Tudor, lo Stadium fischia. E Allegri sapeva... - X Vai su X
Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- Vai su Facebook
Juventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria” - Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus- Da msn.com
Gabbia a Rai Sport: "Volevamo vincere ma la Juventus non ce l'ha permesso. Fiducia negli attaccanti" - Il difensore del Milan, Matteo Gabbia ha parlato a La Nuova DS dopo il pareggio ottenuto in casa della Juventus: "Sicuramente c'è un po' di dispiacere perché cercavamo ... Da tuttojuve.com