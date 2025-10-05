Juventus-Milan Gabbia | Non siamo contenti volevamo vincere

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan gabbia non siamo contenti volevamo vincere

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Gabbia: “Non siamo contenti, volevamo vincere”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan gabbia siamoJuventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria” - Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus- Da msn.com

juventus milan gabbia siamoGabbia a Rai Sport: "Volevamo vincere ma la Juventus non ce l'ha permesso. Fiducia negli attaccanti" - Il difensore del Milan, Matteo Gabbia ha parlato a La Nuova DS dopo il pareggio ottenuto in casa della Juventus: "Sicuramente c'è un po' di dispiacere perché cercavamo ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Gabbia Siamo