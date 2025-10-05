Juventus-Milan Gabbia | In spogliatoio non siamo felici senza vittoria

Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026.

juventus milan gabbia in spogliatoio non siamo felici senza vittoria

Gabbia: "Dobbiamo essere razionali e capire che questa è una partita che fa parte di un percorso" - Queste le sue dichiarazioni: "Dei rimpianti in questo momento ce ne facciamo poco.

