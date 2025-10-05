Juventus-Milan due assenze pesanti per Allegri | fuori Estupiñan e Jashari

Alla vigilia del big match tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri deve fare i conti con due assenze che pesano sulla costruzione tattica e sulle rotazioni. Il tecnico rossonero, impegnato in un periodo fitto tra campionato e coppe, si ritrova con una coperta corta in difesa e un centrocampo da reinventare nelle prossime settimane. Estupiñan squalificato: tegola nel reparto arretrato. La prima assenza è quella di Pervis Estupiñan, costretto a saltare la sfida dello Stadium per squalifica. Il laterale, tra i più duttili nello schema difensivo di Allegri, rappresentava una pedina preziosa nel 3-5-2, capace di coprire sia come braccetto che come esterno a tutta fascia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

