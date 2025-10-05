Juventus-Milan domenica 05 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte all’Allianz Stadium

Il piatto forte del sesto turno della Serie A non può che essere la gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, che chiude anche questa giornata di campionato. Si sfidano due formazioni che sono in gran forma e che vogliono sognare in grande quest’anno. Le ambizioni di entrambe in chiave titolo si misurano proprio in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Juventus-Milan (domenica 05 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all'Allianz Stadium

